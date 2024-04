Humingi ng paumanhin ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) matapos na masakote ang dalawa nilang bus na dumaan sa EDSA Bus Carousel Lane.

Ayon kay MMDA acting chairman Atty. Romando Artes, may polisiya ang MMDA na bawal dumaan kahit ang shuttle bus nila sa EDSA Carousel.

Gayunman, noong nahuli ito ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation (SAICT) sa EDSA Main Avenue, ipinakita pa ng driver ang memorandum ng ahensiya na may petsang February 20, 2024, na nagsasaad na ang “MMDA shuttle buses designated for employee transportation are allowed to access the EDSA Bus Carousel Lane.”

Sabi ni Artes, mali ang memo dahil hindi nailagay ang word na “not” kaya dumaan pa rin ang MMDA shuttle bus kahit ipinagbabawal sila sa EDSA Carousel.

Aakuin naman ni Artes ang multa sa ticket na nagkakahalaga ng P5,000 bawat isa kapag napatunayang hindi nakarating ang updated memo sa kanilang mga driver. (Betchai Julian)