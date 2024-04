Microsmith, Keanzel handa nang sumabak

MAGSISIMULA na sa Mayo ang Junior MPBL Season 2 at isa muli ang Microsmith Mandaluyong sa mga lalahok kaya puspusan ang na ang ensayo ng mga team 14-under, 16U, 18U at 21 and below.

Binili na rin ang franchise ng Microsmith Mandaluyong kaya patuloy ang programa ng koponan simula grassroots hangang sa PBA D-League dahil sumusuporta din ang team Keanzel Believers sa programa nila.

Ngayon ay naglalaro na sila sa PBA D-League, na patungo na sa PBA kaya malaking collaboration ito para sa mga kabatang manlalaro na tuloy-tuloy ang pangarap papunta sa matataas na liga.

Hindi lang pambata kundi patungo sa pinakamataas na liga at pati na rin ang pagsuporta ng AMA University sa mga manlalaro na makapag-aral nang libre habang naglalaro ng basketball.

Kaya nagpapasalamat ang Microsmith Junior MPBL, Keanzel Believers at AMA University sa lahat ng sumusuporta sa programa na ito.

Nagpapa-tryout na ang Keanzel Believers para sa PSL Global Youth kung saan sila ang magre-represent ng Mandaluyong.

Nagpapasalamat ang team owner na si Ma’am Anne Herrera sa suporta ng Mandaluyong sports at sa sports director na si Sir Noel Bernardo sa kanyang sipag sa pagtutok sa koponan ng Keanzel.

Magkakaroon po tayo ng 16U, 18U at 20U na puwede po makita ang schedule ng mga tryout at venue sa FB page ng Keanzel basketball.

Magkakaroon po ang Keanzel basketball ng international tournaments kung saan ipapadala ang koponan ng 18-under at 23-under sa Dubai.

Lahat po ito ay gaganapin ngayong 2024 kaya abangan lang natin ang lahat ng ito.

Ang Keanzel Team po ay kasalukuyang naglalaro sa PBA D-League Aspirants Cup, doon makikita ang mga promising player gaya nina Ryan Villaflor, William Advincula, Dominic Panlilio, Denzel Wong, Joshua Villamor, Earl Ceniza, Christian Camay, Reed Baclig, Nikon Alina, Eriz Romero, Richard Ibo at JP Magpayo.

Marami nang nag-scout na makapaglaro din sa MPBL pero dahil lahat ng ito ay pawang mga student pa lamang at may mga playing year pa kaya abangan natin ang mga pangalan na ito.