Mga tauhan ng Valenzuela hospital sasampolan sa palit-ulo scam

MAHAHARAP sa patung-patong na mga kaso ang ilang tauhan ng isang pribadong ospital sa Valenzuela City matapos silang ireklamo ng mga kamag-anak ng mga nasawing pasyente rito.

Sinamahan ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, kasama ang libreng serbisyo ng legal team ng LAMP-SINAG at City Police Chief Col. Salvador Destura Jr., ang mga biktima nang maghain sila ng magkahiwalay na kaso matapos silang pigilang makalabas ng mga tauhan ng credit and collection at security department ng Ace Medical Center sa Barangay Malanday.

Ito’y makaraang manindigan ang ilang tauhan at security personnel ng ospital na hindi sila palabasin hanggang walang maiiwan at papalit sa namayapa nilang mga kaanak habang naghahanap ng pambayad sa kanilang serbisyo.

Inabot ng higit ₱500,000 at ₱700,000 ang bill ng mga complainant pero pinigilan silang makalabas at binawalan ding bumili ng pagkain hanggang walang kapalit para maiwan sa nasabing ospital.

Dagdag ng mga complainant, tumanggi rin ang mga tauhan ng nasabing ospital na magbigay ng death certificate hanggang hindi sila nakakabayad.

Nakalabas lang umano sila ng ospital nang dumaan sila sa gate sa likod ng ospital habang isa sa kanila ang pinayagan kalaunan na lumabas para humanap ng kanyang kapalit.

Sa tulong ni Gatchalian, sasampahan ang mga tauhan ng ospital ng kasong serious illegal detention at light illegal detention. (Vince Pagaduan)