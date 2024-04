Itinanghal bilang 3rd place ang grupo ng mga BS Sanitary Engineering student mula sa Batangas State University sa nagdaang World Engineering Day Hackathon 2024 na idinaos sa Lisbon, Portugal.

Sila ang Team AdventURINE na binubuo nina Jose Luis A. Valencia, Nathaniel M. Regodon at Maureen H. Fadullo na nasa ilalim ng gabay ng kanilang mentor na si Dr. Mark Sibag.

Ang event na ito ay inorganisa ng UNESCO at Engineers Without Borders International (EWB-I) na dinadaluhan kada taon ng nasa 2,500 estudyante mula sa 35 na bansa sa mundo.

Ngayong taon, ang pokus at tema ng hackathon ay ‘Climate Action’ na nakaangkla sa Sustainable Goals Development 12.

Ang innovative-design entry ng Team AdventURINE ay ang “Green Sustainable Phyto-fence Assembled using Cured Source-collected Urine for Urban Environmental Balance (SPACE)’ na naglalayong maisulong ang ang kalinisan ng paligid.

Bukod sa sertipiko, nakatanggap din sila ng tumataginting na €1,000 o halos P60,000.

“The dedication and creativity exhibited by Team AdventURINE exemplifies the spirit of innovation and problem-solving that we strive to cultivate at Batangas State University. Their success on the global stage upholds our commitment to nurturing excellence in engineering education and research,” pagbati ng BatStateU President na si Dr. Tirso A. Ronquillo.

(Moises Caleon)