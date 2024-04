Luxury car ni Liza Soberano iniintriga

Na-feature ng sikat na American social media personality na si Daniel Mac ang Pinay aktres na si Liza Soberano.

Si Daniel ay sumikat sa kanyang mga content kung saan nilalapitan niya ang mga owner ng luxury cars at Hollywood celebrities at tinatanong ng kanyang famous question na, “What do you do for a living?”

Si Liza nga ang latest na nakita niya sa kalye na nagmamaneho ng luxury car na BMW 18.

Binahagi niya ang interview sa kanyang social media kung saan sinabi niya sa caption, “Casually meeting the biggest Filipino actress.”

Sey ni Liza sa kanyang sikat na tanong, “I’m am actress but a lot of my works is in the Philippines, so you probably don’t recognize me.”

Nagtanong ulit si Daniel.

“Do you have any life advice for people trying to get to like acting?”

“Just be true to yourself and take risks,” sagot ni Liza.

Ang bongga nga ni Liza dahil ang nasabing BMW 18 ay nagkakahalaga ng 8 million pesos dito sa Pilipinas o US$150,000 sa USA.

Pero may ilan pa ring nega sa comment section ng nasabing post ni Daniel at sey nila mukhang nirentahan lang daw ni Liza ang nasabing luxury car.

Nakakaloka at talagang hindi nawawala ang mga nega maski alam naman natin na afford ni Liza ang mga luxury car.

Bonggels! (Byx Almacen)