Grabe rin talaga ang pagmamahal ni Gerald Anderson kay Julia Barretto, ‘di ba?

Na hindi nga niya matiis na matagal hindi makita ang aktres, kaya naman siya na mismo ang sumunod kung nasaan ito ngayon.

Nagsyusyuting ng pelikula si Julia sa Japan, kasama si Carlo Aquino. At bongga nga, dahil hindi nagdalawang isip si Gerald na sumunod para makasama lang ang dyowa niya.

Kunsabagay, maiksi lang naman ang byahe sa Japan, at paboritong destinasyon din ito ni Gerald.

At siyempre, bet din siguro niyang sariwain ang lahat, kung saan nagsimula ang pagmamahalan nila ni Julia, di ba?

Yes, nagsyuting din noon sa Japan sina Gerald, Julia, at makalipas lang ang ilang buwan, ang imposible sa paningin ng marami, dahil may dyowa nga nga si Gerald noon, si Bea Alonzo, ay naging possible.

At masaya na nga sa relasyon nila sina Gerald, Julia ngayon. At sabi-sabi nga na papunta na rin talaga sa kasal ang dalawa.

Pasimple ngang pinost nina Gerald, Julia ang photo na magkasama sila sa Japan.

Pero katawa rin, na may mga nagbibiro rin, na baka naman kinabahan si Gerald kay Carlo, kaya hayun at sumunod agad-agad sa Japan, ha!

“Grabe talaga ang love ni Gerald kay Julia, oh!”

“Between Maybe feels oh!”

“Kung saan nagsimula ang lahat. If you know, you know! Louie and Hazel.”

“My Louie and Hazel heart.”

“Very ‘Between Maybes’ oh, haha. Baka ma-develop si Hazel sa iba. Charoot.”

“At ‘yun na nga, sumunod talaga si Papa Gerald.”

“Talagang pinuntahan ni Louie si Hazel.”

“Ay, kinabahan ba si Gerald kay Carlo? Joke lang.”

Well, hahahahaha!