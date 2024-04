Kevin Quiambao patuloy na isusuot uniporme ng La Salle

MANANATILING buo sa kanyang pangako si reigning University Athletic Association of the Philippines (UAAP) MVP Kevin Quiambao sa kampo ng De La Salle University (DLSU) Green Archers kasunod ng mga espekulasyon na paglisan nito sa koponan matapos ang sunod-sunod na mga alok sa loob at labas ng bansa.

Inihayag ng 6-foot-8 all-around forward sa social media ang kanyang paniniguro sa binitiwang salita na hindi aalisan ang defending Taft-based squad sa pagpasok ng Season 87 ng UAAP na puntiryang makuha ang back-to-back na kampeonato.

“After countless days and weeks of praying and weighing on what’s best for me and my family, pending time in God’s Word is the only way to grow closer to Him. I’ve Decided to fulfill my promise for DLSU and LASALLIAN Community. To GOD be the Glory. Animo #S87,” pahayag ni Quiambao sa kanyang Facebook post.

Paninindigan ng 22-anyos na 2022 UAAP Rookie of the Year at 2023 Finals MVP ang nauna nitong pangako sa La Salle at kay coach Topex Robinson na hindi muna iiwan ang koponan. (Gerard Arce)