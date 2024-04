KD Estrada kabado sa concert nila ni Alexa Ilacad

After mapanood sina KD Estrada at Alexa Ilacad sa una nilang teleserye na ‘Pira-pirasong Paraiso’ at sa kanilang first short film na ‘Toss Coin’ ay sasabak naman sila sa kanilang kauna-unahang face-to-face concert.

‘Add to Heart: KDLEX Concert’ ang magiging title nito na magaganap sa May 31 sa Music Museum.

Sa panayam ni Ganiel Krishnan sa KDLex love team ay binahagi nila ang kanilang nararamdaman sa upcoming concert nila.

Pag-amin ni KD, “I’m nervous, I’m not gonna lie, but we are very happy because these fans mean the world to us, and just being more intimate with them is gonna be really nice.”

Kung si KD ay kinakabahan, excited naman ang nararamdaman ng kanyang ka-love team.

“I am very excited, I’m so pumped. They have been wishing for this for a long time. They have been praying for us because we’ve been dubbed as the hottest musical pair, so finally, we have a concert,” sey ni Alexa.

Umaasa ang fans na maso-sold out agad ang tickets dahil naging big hit ang kanilang virtual fan con noong 2022.

Ngayon pa lang nga ay nagre-request na ang mga KDLex fans ng repeat ng concert dahil maliit nga ang venue nito.

Bonggels! (Byx Almacen)