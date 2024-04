‘Juggernaut’ Jeremy Pacatiw gigil muling makipagbugbugan

MATAGAL mang natengga sa sirkulo ng mga aksiyon sa ONE, tiniyak naman ni Jeremy ‘The Juggernaut’ Pacatiw na pinalakas niya ang kanyang katawan sa nakalipas na 16 buwan.

“I feel like I’m more of a complete fighter now. I’m happy because I get all the assistance that I need in this camp,” sey ni Pacatiw patungkol sa bakbakan niya kontra “Little Whirlwind” Wang Shuo sa ONE Fight Night 21: Eersel vs. Nicolas ngayong Abril 6 sa Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand.

Katuwang ni Pacatiw sa training ang mga kasamahan sa Lions Nation MMA, pinalakas ang kaalaman sa kickboxing at Brazilian jiu-jitsu para sa nalalapit na comeback fight.

“This is the perfect match for me. He’s also coming off a layoff, and it will be a beautiful match between two men who are looking to prove a lot of things. I believe this fight will show who really worked during the offseason, and who improved,” sabi ni Jeremy. (Abante Sports)