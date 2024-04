James Reid ibinida isang taon na pagmamahal kay Issa Pressman

Mixed reactions ang mga netizen sa photos at videos na pinost ni James Reid sa kanyang Instagram nitong Huwebes ng umaga.

“…One,” iyan ang napakaikling caption na ginamit ni James sa kanyang IG post.

Sa nasabing post ay makikita ang photos at videos nila ng girlfriend na si Issa Pressman habang ine-enjoy ang kanilang nature tripping sa Ubud sa Bali, Indonesia.

Marami ang kinilig sa simpleng post na ito ng singer-actor para ipangalandakan sa publiko ang pagse-celebrate nila ni Issa ng unang anibersaryo ng kanilang pagmamahalan.

Maging si Michelle Dee ay hindi napigilang magkomento.

“A fave duo,” ang comment ng Miss Universe Philippines 2023 sa post ni James.

Marami ang bumati at pumuri sa relasyong James at Issa, pero marami rin ang nagmamaasim. Kaloka!

Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin matanggap ng ibang fans na hiwalay na talaga si James kay Nadine Lustre. Marami pa ring solid JaDine ang hindi pa rin nakaka-move on, ha!

Hindi pa rin nawawala ang galit nila kay Issa kahit may boyfriend na rin si Nadine, si Christophe Bariou.

“Ewan ko ha, pero wala talaga akong makita at maramdamang kilig sa kanila!”

“Walang dating ang James at Issa, bakit ganun?”

“Ang tanda mo na James may kasama ka pa ring yaya.”

“Walang chemistry, next pls.”

“JaDine forever.”

Pero mukhang dedma naman ang love birds sa mga basher nila. For sure nababasa ng dalawa ang mga hindi magagandang komento dahil sa mismong IG account ni James sila nagpo-post ng comments.

Pero bibilib ka rin kay James na hindi nili-limit ang comment section ng kanyang IG account kaya may mga basher pa rin na malayang nakakapag-comment, ‘noh?!

Anyway? Happy first anniversary James and Issa.

‘Yun na!