International Master Angelo Young tutulak ng piyesa sa Penang chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa si International Master (IM) Angelo Young sa 4th Mini Penang Chess Open na lalaruin sa Abril 8 sa St. Xaviers Institution sa Lebuh Farguhar, Malaysia.

Inaasahang mapapalaban si 8-time Illinois, USA champion Young kontra tigasing woodpushers na kalahok sa event na ipatutupad ang nine rounds Swiss System at may 90 minutes plus 30 seconds increment per move.

Ang ibang Pinoy na kasama ni 60-year-old Young ay sina FIDE Master Christopher Castellano, National Master Almario Marlon Bernardino, Jr., Candidate Master Jason Rojo at Gerald Ferriol.

Markado sa nasabing event ang mga player na sina top seed FM Yu Tian Poh, Woman Candidate Master Jia-Tien Chua, Siang-Zhe Chua at Looi Xin Hao ng Malaysia, Nathanael Dieudonne B Simanihuruk at Maximiliano Marrhuimawan ng Indonesia, Jamison Edrich Kao ng Hongkong, Martin C. Greenwood ng England at Paul S. Eggers ng USA.

Ang tatanghaling kampeon sa isang linggong FIDE-standard tournament ay mag-uuwi ng 2,500 Malaysian Ringgit, na inorganisa ng Penang Chess Association na pinamumunuan ni Atty. See Swee Sie at Madam InHooi Teh.

“Handa na akong makipagsabayan sa kanila, nararamdaman ko maganda ang resulta ng aking laro at ng mga kasama kong Pinoy dito na lalaro,” saad ni Young.

Si Young ay nag over-all eighth place finisher noong 2019 World Seniors Chess Championships sa Bucharest, Romania. (Elech Dawa)