Injury ni Angel Canino mahiwaga! DLSU nakaraos kontra Peyups

Mga laro sa Abril 9 (Martes):

(Smart Araneta Coliseum)

2:00pm – Adamson vs FEU

4:00ppm – De La Salle vs UE

IKINADENA ng defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers ang pang-anim na sunod na panalo matapos silang akbayan ni Shevana Laput kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons, 26-24, 25-19, 24-26, 27-25, sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament second round eliminations na nilaro sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, Huwebes.

Kahit kulang sa matinding armas sa katauhan ni reigning Rookie-MVP Angel Canino, na dumalo sa game venue na naka-uniporme subalit hindi naglaro dahil nakabenda ang kanang braso nito sa hindi pa malinaw na kadahilanan, ipinakita pa rin ng Lady Spikers ang kanilang lakas nang makaraos ang koponan sa matinding hamon ng UP sa loob ng apat na set.

Kumana si Laput ng 21 points kasama ang 18 attacks, dalawang blocks at isang service ace upang tulungan ang Taft-based squad La Salle na ilista ang 8-1 karta at palakasin ang kapit sa No. 2 spot sa team standings.

Bahagyang nahirapan ang Lady Spikers sa unang set nang magkatalo ito sa 26-24 pero sa second frame ay magaan nilang nakuha ang panalo.

Hindi naman basta nagpadaig ang Lady Maroons, nakipagsabayan sa third set upang makahirit pa ng isang frame.

Mulung napalaban ang Lady Spikers sa set four pero nalusutan nila ito para ipalasap sa Lady Maroons ang pangsiyam na talo sa 10 salang.

Naka-uniporme si Canino at nakisali pa sa pre-game warm up pero hindi ito lumaro dahil sa injury.

Nasilayan si Canino sa MOA Arena na may benda sa kanang braso.

Una itong pagliban ni Canino sa laro sa dalawang season nito sa La Salle.

Ayon sa tatay ni Canino, na La Salle assistant coach na si Rodel Canino, maayos naman ang lagay ng pambato nilang volleyball player subalit hindi nagbigay ng malinaw na detalye sa health status ni Angel.

Sunod na laro ng DLSU sa Martes laban sa University of the East (UE) Lady Warriors sa Araneta Coliseum sa alas-4 ng hapon. (Elech Dawa)