Kahit na nanguna sa senatorial survey ng Pulse Asia, iginiit ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo ang kahalagahan na manatiling nakatuon ang atensiyon sa trabaho at hindi sa politika.

Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na siya ay masaya bilang miyembro ng Kamara de Representantes.

“Una sa lahat, I would like to thank everybody, especially ‘yong dinaanan ng survey na ‘yan, who voted for me, who said yes, they want me there in Senate, pero it’s very, very early, and I’m happy where I am at right now in Congress,” sabi ni Tulfo.

“Actually, kung titignan mo, pareho lang naman ‘yong trabaho (ng) Senate and Congress eh. ‘Yong batas na ipapasa namin, dadaanan din sa Senate. So, what for ‘di ba? I’m happy where I am at,” dagdag pa nito.

Nanguna si Tulfo sa senatorial survey ng Pulse Asia noong Marso. Nakakuha ito ng 57.1% at sinundan nina dating Senate President Tito Sotto (51.8%), at da-ting Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte (47.7%). (Billy Begas)