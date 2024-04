Elreen Ann Ando martsa sa Olympics, Hidilyn Diaz-Naranjo kinapos sa Paris

SASABAK sa kanyang ikalawang sunod na pagkakataon sa Olympics si Elreen Ann Ando habang tuluyang naputol sa apat ang alamat ng natatangi at unang nagbigay ng gintong medalya ng bansa sa Olimpiada na si Hidilyn Diaz-Naranjo sa ginaganap na 2024 IWF World Cup sa Phuket, Thailand.

Nagawa ng Cebuana na si Ando na masiguro ang kanyang silya sa kailangang walo habang naagawan niya ng silya ang dumausdos na Tokyo Olympics gold medalist na si Hidilyn Diaz-Naranjo sa Top 10 ng IWF Olympic Rankings para sa women’s 59kgs division sa World Cup sa Phuket.

Ang Cambodia SEA Games gold medalist na si Ando ay bumuhat ng kabuuang 228 kilos na isang bagong rekord ng Pilipinas at nag-angat sa kanya sa ikapito sa ranking.

Inangat niya ang 100 kilos sa snatch at 128 kilos sa clean and jerk.

Nabigo naman si Diaz-Naranjo, na isang kilo lamang sa likod ni Ando sa snatch sa 99 kilos, na makaangat ng 127 kilos sa kanyang huling dalawang pagtatangka matapos ang pag-alis ng 123 kilogramo.

Si Ando ay aktuwal na nagtala ng dalawang bagong rekord ng Pilipinas na 128kgs sa clean and jerk at 228kgs sa overall lift na tumabon sa kabuuang 127kgs at 224kgs na naitala ni Hidilyn sa 2023 World Championships sa Riyadh.

Itinanghal ni Ando ang kanyang sarili bilang ikawalong Paris Olympic medal contender ng bansa matapos na itala ang kanyang natatanging pagbuhat.

Babalik si Ando, na makakasama na sina Rosegie Ramos at John Ceniza, sa kanyang ikalawang pagsabak sa kada apat na taong torneo matapos magbuhat ng kabuuang 228kgs at makapasok sa Top 10 ng Olympic Qualification Ranking ng women’s 59kgs class. (Lito Oredo)