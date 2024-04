Duwag at traydor

May litratong nag-viral noong isang araw.

Sa isa sa mga laro ng Gilas– hindi halata sa kuha kung sino ang kalaban, malamang China– nakahilera ang ilang senador. Iba-iba ang variation ng litrato: May selfie, may kuha ng iba, minsan nakangiti sila sa kamera. Mayroon ding kuha kung saan nakataas ang kamao ng ilan sa kanila, tila handang manindigan.

Ang sabi sa mga T-shirt nila: West PH Sea.

Ang ganda sana. Kung hindi lang sana napako sa photo op ang ganitong sentimyento.

Kasi, when it mattered, nasaan ang mga senador na ito? Habang hina-harass, binabangga, wina-water cannon ng barkong Tsino ang resupply ships natin sa Ayungin Shoal, nasaan sila? Habang taas-noong inaatasan ng mga matatapang na diplomat ng DFA ang mga Tsino na lumayas sa Ayungin, nasaan sila? Habang binabantaan at sinusubukan tayong sindakin ng Tsina– “prepare for consequences” daw– nasaan sila?

Nganga. Nakabinginging katahimikan.

Hindi naman kabigla-bigla, dahil alam natin kung kaninong kampo panig ang mga ito. Kaninong alipores ba sila. Sino pa ba ang tahimik na tahimik sa harap ng panghihimasok ng Tsina sa ating teritoryo?

Si VP Sara Duterte, may ganang sumali sa mga rally na nananawagan para bumaba sa puwesto ang Pangulong Marcos. Pero pagdating sa isyu ng Tsina, kamot ulo, tingin sa baso, pakyut sa kamera, lunok ng dila.

Ang kapatid naman niya, bilang tugon sa mga nagsasabing dapat magsalita na si Sara: “Demonizing China” daw ang panawagang ito.

Nakakagulat pa ba, kung ayon sa mga ulat, pumayag ang dating Pangulong Duterte na huwag tayong magdala ng “large-scale building materials” sa Ayungin?

Teritoryo natin ‘yan. Paki ba ng iba kung ano ang gusto nating gawin doon. Parang sinabihan ka ng kapitbahay mong bawal kang magtayo ng kubo sa sarili mong bakuran, tapos sinagot mo ng, “O sige,” sabay yuko.

Atapang atao kunwari pagdating sa walang kalaban-laban. Pero when it really matters, bahag ang buntot.

Lider ba talaga ang mga ito? Karapat-dapat ba silang maging kinatawan natin? Sila ba dapat ang mamuno sa atin?

Ang sino mang nananahimik sa harap ng pang-aapi sa Pilipino ay duwag, at mas malala: Traydor.