Nanindigan ang Supreme Court (SC) na ang ginawang pagbasura ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa amnesty kay dating Senador Antonio Trillanes IV sa pamamagitan ng Proclamation No. 527, ay labag sa Konstitusyon.

Sa pinagtibay na desisyon nitong Abril 3, 2024, dineklara ng high court na balido ang pinagkaloob na amnesty kay Trillanes. Binanggit pa ng korte na hindi maaaring bawiin ng pangulo ang pinagkaloob na amnesty nang walang basbas ng Kongreso.

“The court also grounded its ruling on the primacy of the Bill of Rights and reaffirmed that neither the government nor any of its officials, including the president, are above the law,” ayon sa SC.

Sa proklamasyong inisyu noong August 31, 2018 at nilagdaan noon ni Executive Secretary Salvador Medialdea bilang kinatawan ni Duterte, binanggit dito na si Trillanes ay hindi nagsampa ng official amnesty application form at hindi umamin sa kanyang pagkakasala sa 2003 Oakwood mutiny at sa 2007 Peninsula Manila Hotel siege.

Ang amnesty ay pinagkaloob noong 2010 ni da¬ting Pangulong Benigno Aquino III kay Trillanes at sa iba pang sundalong lumahok sa Oakwood mutiny, Peninsula Manila Hotel siege, bigong kudeta noong 2006, at sa standoff sa Philippine Marines Headquarters.

Kinastigo naman ni Trillanes si Duterte at ang mga dating miyembro ng gabinete nito dahil sa pag-abuso ng kapangyarihan at “sukdulang katangahan” sa tangkang pagbawi sa kanyang amnestiya.

“Maraming salamat po sa Supreme Court sa pagbasura ng Amnesty revocation ni Duterte nung 2018. Sa kagustuhang patahimikin at ipakulong ang mga myembro ng oposisyon, sina Duterte, Medialdea, Guevarra at Calida ay gumawa ng pag-abuso ng kapangyarihan at sukdulang katanga¬han,” ani Trillanes sa pi-nost nito sa X, dating Twitter.

(Juliet de Loza-Cudia)