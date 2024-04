Inamin ng pamahalaan na na-hack ang Department of Science and Technology (DOST) noong April 3, 2024 at sinabi ng Department of Information and Communications Technology na ito na ang pinakamalaking hacking na naganap sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr.

Sa online briefing kahapon, sinabi ni DICT Assistant Secretary Renato “Aboy” Paraiso na mga Pinoy ang kanilang pinaniniwalaang nagsagawa ng hacking. Political ang mensahe ng mga hacker at markang local ang kanilang nakita sa digital footprint at digital signature ng mga hacker.

Sabi ni Paraiso, 2 terrabytes ang nakikita nilang nakompromiso ng hackers­. Aniya, mas malaki ito kaysa sa nakompromiso sa hacking na nangyari sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ngunit mas sensitibo naman at mas maraming personal na datos na nakuha sa PhilHealth. Paliwanag niya, mas malalaki kasi ang mga file ‘pag video, schematics, at design kaysa kung text lamang ang nilalaman nito.

May tinatawag na inserts ang DICT sa system ng DOST na nakaka-detect kung may mga hindi otorisadong nakapapasok sa system. Nang nakita ito ng DICT, agad itong tinimbre sa DOST noong alas-11:00 nang umaga noong April 3.

Sinara ang system ng DOST para wala nang makakapasok at wala nang magagawa pa ang mga hacker, dahilan kaya hindi na ito nakagawa ng demand dahil locked out na sila sa system.

Ayon kay Paraiso, may system laban sa hackers ang DOST ngunit mas advanced ang hackers kaysa sa system ng DOST.

“Meron naman silang inii-employ na solution, may security protocols sila na in place. However, the threat actors were able to penetrate their system,” sabi ni Paraiso.

Kinastigo naman ng mga netizen ang DICT at ang kalihim na si Ivan John Uy dahil sa sunod-sunod na hacking sa mga system ng gobyerno, pinakahuli ay sa DOST at sa Philippine Statistics Authority.

“What’s the DICT secretary doing? Up to now, there’s no blueprint for the digitalization of government departments and agencies and their interconnection. There is no blueprint for cybersecurity as well. One Undersecretary used to be the CEO of Multisys. It’s no wonder that we continue to receive spam calls and SMS,” ayon sa isang netizen. (Eileen Mencias)