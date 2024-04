Derek Ramsay flinex loyalty kay Ellen Adarna

Nag-birthday nitong Martes, April 2, ang misis ni Derek Ramsay na si Ellen Adarna.

Bale 36 years old na si Ellen.

In fairness, mukhang bata pa rin ang misis ni Derek. May mga nagsasabi nga na mukhang in her 20s pa lang si Ellen!

Nag-post si Derek ng picture ni Ellen sa kanyang Instagram account at flinex talaga ang kanyang loyalty sa misis.

Caption nga ni Derek sa picture ng misis, “Happiest birthday Mrs Ramsay. My love is with you always ©maria.elena.adarna Ganda mo!!”

Eh April 3 na nag-post si Derek, kaya ang reply ni Ellen ay, “Late post,” with laughing face emoji.

Of course biro lang ang reply ni Ellen sa post na iyon ni Derek.

Pero siyempre, dedma na ang netizens kahit na-late ng isang araw ang pagbati ni Derek ng happy birthday kay misis.

Ang importante ay ang sinabi ni Derek na “My love is with you always.”

Sabi nga ng fans, supporters ng mag-asawa, ang importante ay sinabi ni Derek na always ay na kay Ellen ang pagmamahal niya.

Bongga! (Jun Lalin)