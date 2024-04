David Licauco nahirapan gumiling kasama sina Barbie, Julie, Rayver

Nagmukhang katawa-tawa si David Licauco sa TikTok dance nila ni Barbie Forteza, at kasama pa ang mga mahuhusay sumayaw na sina Ravyer Cruz, Julie Anne San Jose, ha!

Eh kasi naman, alam naman ng lahat na hindi kahusayan si David sumayaw, na medyo parehong kaliwa ang mga paa nito, at ‘yun nga ang unang-unang inalala, prinoblema niya, nang malaman na magku-concert sila ni Barbie sa Canada, kasama pa sina Julie-Rayver, at siyempre may Bianca Umali, Ruru Madrid pa, na pareho ring palaban sa gilingan.

At sa video nga nila, na sumasayaw sila, kahit super simple na lang talaga ng step, na halos mga kamay na lang talaga ang gumagalaw, hirap na hirap pa rin talaga si David.

Kitang-kita ang kaibahan ng galaw niya kumpara kina Barbie, Julie, Rayver, ha! Pero in fairness, ang pagkatao ni David na ganun ang mas napapalakas ng dating niya, ha!

Ang cute nga niya, na pinipilit talagang sumabay sa tatlo.

Pero `yun nga, dahil super sikat din naman ang BarDa hanggang Canada, kaya sure ako na sila rin ang magiging rason kung bakit mapupuno ang venue ng mga concert nila.

Aba, marami ngang faney ang dalawa, na talagang nangako na maglaan ng oras, pera para sa kanila. First time nga raw nilang makikita ang dalawa na magkasamang nagpi-perform sa harap nila, kaya hindi nila palalampasin ang pagkakataon, no!

Bongga naman! (Dondon Sermino)