Charly Suarez handa na makipagbasagan ng mukha

KAYOD pa rin sa training si 2016 Rio Olympian Charly “The King’s Warrior” Suarez para sa nalalapit na laban kontra Amerikanong si Luis Coria para sa eight-round super-featherweight bout sa susunod na Linggo, Abril 13, sa American Bank Center, Corpus Cristi, Texas.

Panibagong katapat ang inaasahang makakasagupa ng three-time Southeast Asian Games champion at 2014 Incheon Asian Games silver medalist matapos umatras si dating World Boxing Organization (WBO) Latino super-featherweight titlist Henry “Moncho” Lebron ng Puerto Rico, dalawang linggo bago ang laban.

Mula sa kaliweteng boxer na si Lebron, ay agad na nakapag-adjust ang kampo ni Suarez (16-0, 9KOs) upang makakuha ng mga kanang boksingero sa Top Rank Boxing Gym sa Las Vegas, Nevada.

“That’s the way it is in boxing, there are situations like that…so I’m always ready,” pahayag ng 35-anyos na tubong San Isidro, Davao del Norte sa panayam ng TheRingTV. “He’s young and a fighting boxer. I’ve seen his fights, he’s good. I can’t say that I will knock him out but I will do my best to win the fight,” dagdag ni Suarez na inaalalayan naman ng pinsan at dating Olympian na si Mark Anthony Barriga.

Ayaw maliitin ni head trainer at manager Delfin Boholst ang kapasidad ng mas batang si Coria (15-6, 7KOs) na magbabawi sa huling pagkatalo kay Omar Salcido Gamez sa eighth round unanimous decision noong Disyembre 2023.

Nasilip ng kampo ni Suarez ang kakayanan ng 25-anyos mula Perris, Southern California na tumuntong sa pro-league noong 2016 at mahusay na hinuhubog ni Robert Garcia.

Bago ang pagkatalo kay Gamez ay mayroong three-fight winning streak si Coria laban kina Alberto Chuc Uicab, Herbert Acevedo at Jesus Ramon Perez.

“Luis Coria is a very durable fighter. He has a Mexican heart. I’ve seen his movements and Charly can handle this guy as long as he’s in great shape. Coria has losses but he’s a very durable fighter. We don’t want to give him any type of chance. This is boxing, if we make a mistake you’re done,” eksplika ni Boholst. (Gerard Arce)