Celtics sementado top spot sa tulong ni Kristaps Porzingis

BUMIDA ang 27 points, 12 rebounds at 5 blocks ni Kristaps Porzingis at inilampaso ng Boston Celtics ang Oklahoma City Thunder 135-100 Miyerkoles ng gabi (Huwebes ng umaga sa Maynila).

Tumapos si Jayson Tatum ng 24 points, may 23 markers at 7 rebounds si Jaylen Brown at sinelyuhan ng Celtics (60-16) ang best record sa NBA at homecourt advantage sa buong playoffs.

“We deserve it,” wika ni Porzingis. “I think it’s possibley going to matter if we follow through with the vision we have for ourselves.”

Sa kabilang banda, iginiit ni Brown na nasa tamang puwesto sila sa 60 wins pero pagdating ng playoffs ay back to square one lahat.

“We should enjoy it tonight,” salo ni coach Joe Mazzulla, “and when we wake up tomorrow, nobody cares.”

Kuwestiyonable pa si Brown bago ang laro dahil sa aniya’y sprained ligament sa kaliwang kamay pero sumalang din.

Binitbit ng 17 points ni Josh Giddey at 15 ni Lu Dort ang Oklahoma City (52-24) na napigil sa No. 3 sa West. Napuwersa sa 14 turnovers ang Thunder at anemic na 5 for 24 lang mula long range.

Sa first 62 seconds ng laro lang lumamang ang OKC.

Kumaripas at lumayo hanggang 16 sa first half ang Boston, naibaba ng Thunder sa anim sa third. Inumpisahan ng Celtics ang fourth quarter sa 12-4 run tungo sa 105-87. (Vladi Eduarte)