Andres Muhlach pambulaga ng TVJ kay Vice Ganda

Tuwang-tuwa at sobrang excited ni Ryzza Mae Dizon matapos i-announce ni Vic Sotto sa ‘Eat Bulaga’ nitong Huwebes ng tanghali ang pagdating ni Andres Muhlach sa TV5 noontime show ngayong Sabado.

Biro nga ni dating Senate President Tito Sotto, siya na raw ang bahalang magpagawa sa gown na isusuot ni Ryzza para bonggang-bongga raw ito ‘pag nakita ni Andres sa ‘EB’ ngayong weekend.

Aminado naman ang batang TV host na super crush niya ang twin brother ni Atasha Muhlach kaya game na game itong sumakay sa mga biro ng mga Dabarkads host.

Ayon nga kay Ryzza, una raw silang nagkita at nag-usap ng binatang anak nina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez noong birthday ni Maine Mendoza last March 3 sa isang restaurant sa Bonifacio Global City (BGC). Pero super excited pa rin siyang makasama sa ‘Eat Bulaga’ ang kanyang crush, ha!

Hindi lang si Ryzza ang masaya sa ibinalitang iyon ni Bossing Vic, maging ang legit Dabarkads online viewers ay naaliw at nas-excite na sa pagdating ni Andres sa longest running noontime show.

Ngayong Sabado rin ise-celebrate ng ‘EB’ ang National Barangay Day na itatapat nila sa malaking birthday celebration ni Vice Ganda sa ‘It’s Showtime’ ngayong April 6.

Ang tanong ng netizens — magiging opisyal na Dabarkads host na rin ba si Andres gaya ng kakambal niyang si Atasha Muhlach?

‘Pag natuloy si Andres sa ‘EB’ ay mabibigo si Meme Vice sa kagustuhan niya na mapasama sa noontime nila ang binata.

Sa isang episode kasi ng YouTube vlog ng Unkabogable Star kung saan ininterbyu niya si Aga Muhlach, nabanggit ni Vice na sana ay payagan ng award-winning actor ang anak nitong binata na maging part ng Kapamilya noontime show tutal nasa ‘EB’ naman daw na si Atasha.

Bet na bet ni Vice si Andres na maging isa sa hosts ng ‘It’s Showtime’.

Anyway, ano nga kaya ang pasabog na gagawin ni Andres sa ‘EB’ ngayong Sabado?

Abangan! (Ogie N. Rodriguez)