TATLONG Pilipino ang iniulat na nasugatan sa tumamang magnitude 7.4 na lindol sa Taiwan noong Miyerkoles nang umaga.

Kinumpirma naman ni Department of Migrant Workers (DMW) officer-in-charge Hans Leo Cacdac na maayos na ang kanilang kalagayan dahil minor injury lang ang tinamo ng mga ito.

Isa sa mga Pinoy ang nagtamo ng minor head injury dahil sa gumuhong kisame, isa pa ang may sugat sa kamay habang lumilikas at isa ang nahimatay sa lindol.

“All of them are okay, minor ang kanilang natamong injuries. ‘Yung dalawa nakalabas na sa ospital,” ani Cacdac.

.

Tiniyak din ni Cacdac na bibigyan ng tulong-pinansyal ang mga nasugatang Pinoy sa pamamagitan ng Manila Economic and Cultural Office (MECO).

Samantala, wala pa rin naman umanong Pilipino ang nais na umuwi sa Pilipinas sa kabila ng sinapit na kalamidad sa Taiwan.

Tinatayang nasa mahigit 150,000 Pilipino ang nasa Taiwan kung saan 65% dito ay mga factory worker na nakatira sa mga dormitoryo habang nagtatrabaho bilang caregiver ang 35%.

Samantala, siyam katao na ang kumpirmadong namatay habang 1,038 katao ang nasugatan dahil sa malakas na pagyanig.

Mahigit sa 50 katao naman ang nawawala at kabilang dito ang 42 manggagawa sa isang hotel. (Natalia Antonio)