Yasmien Kurdi excited nang manganak

Excited nang manganak si Yasmien Kurdi.

‘Yan ang tsinika sa amin ng Kapuso actress nang magka-chat kami noong isang araw.

Bale lampas na sa 8 months ang sanggol na pinagbubuntis ni Yasmien.

Ito rin ang second child niya.

Ang unang anak ni Yasmien at ng mister niyang si Rey Soldevilla ay si Ayesha Zara na 12 years old na.

Katulad nina Yasmien, Ayesha Zara, Dragon baby rin ang isisilang ng aktres.

Sey nga ni Yasmine, “Excited po ako kasi like me and Ayesha, Dragon baby rin po ang second child ko.”

Kay Ayesha Zara ay C section o Cesarean siya nang manganak, pero sa second baby raw niya ay hindi siya sure kung puwede ang normal delivery.

“Hindi ko pa po alam… may gagawin po na test, then malalaman kung kakayanin ko raw po mag-normal from CS. Kasi gusto ko mag-try i-normal sana.

“Ang lola ko po kasi panganay na anak niya ay CS, tapos ang 2nd, 3rd, and 4th po normal na lahat,” sabi ni Yasmien.

Bukod sa kanyang pagbubuntis ay tutok rin si Yasmien sa nanay niyang may sakit.

Thrice a week nagda-dialysis si Mommy Miriam at tinututukan iyon ni Yasmien.

Sana nga raw ay makapagpa-kidney transplant na ang kanyang nanay, pero marami pang mga bagay na inaayos para roon.

“Inaayos namin. Kaso ang daming clearance na kailangan… hindi pala ganun kadali,” sey pa ni Yasmine. (Jun Lalin)