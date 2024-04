Yankees binokya ng Diamondbacks

PINAGLAYAG ni Christian Walker ang three-run homer, bumato ng six scoreless innings si Zac Gallen at binokya ng Arizona Diamondbacks ang New York Yankees 7-0 Martes ng gabi, nakalsuhan ang five-game winning streak ng Yanks na nagpasimula sa season.

Kinubra ng defending National League champion Arizona ang 4-2 start, umarangkada sa 3-0 lead ang D-backs sa first inning lang matapos makalusot sa base ang lima sa first six batters laban kay Nestor Cortes. Naglista ng RBI singles sina Blaze Alexander, Eugenio Suarez at Gabriel Moreno sa Arizona.

Sapat na suport na ‘yun kay Gallen na nagbigay ng three hits at three walks, tinapalan ng six strikeouts. Isang run sa loob ng 11 innings lang ang binigay ni Gallen sa start ng season.

Pinalipad ni Gallen ang bola ni Jake Cousins sa seventh tungo sa 6-0 lead, umiskor sina Ketel Marte at Alexander. Napakalayo ng nilandingan ng bola – 424 feet mula plate at bumagsak sa labas ng left field wall, naigapos sa 0-of-3 at may isang walk ang pamato ng Yanks na si Aaron Judge. Nag-regalo si Cortes ng three runs, eight hits at two walks sa five innings. (Vladi Eduarte)