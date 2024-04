Vannie Gandler, Cignal kakatok sa semifinals

Standings W L

Creamline 6 1

PLDT 6 1

Choco Mucho 6 1

Petro Gazz 5 2

Chery Tiggo 5 2

Cignal 4 2

Farm Fresh 2 4

Galeries Tower 2 5

Akari 2 5

NXLed 1 5

Capital 1 1 6

Strong Group 0 6

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Farm Fresh vs Cignal

6:00pm – NXLed vs Strong Group

PILIT na babawi sina Vanessa Gandler at ang Cignal HD Spikers sa nalasap nitong masaklap na huling kabiguan sa paghahangad na makisalo sa pag-aagawan sa silya sa semifnals sa pagsagupa sa Farm Fresh Foxies sa Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference ngayong Huwebes sa PhilSports Arena.

Haharapin nina Gandler at ng HD Spikers sa ganap na alas-4 ng hapon ang Foxies, na tangka ring makaagaw ng slya sa semifinals habang magtatapat sa ikalawang laro ang kapwa iiwas mapatalsik at puwersadong manalo na NXLed Chameleons at Strong Group Athletics sa ikalawang laro sa ganap na alas-6 ng gabi.

Huling naisagawa ng Cignal na iposte ang magkasunod na set na panalo kontra sa defending champion Creamline Cool Smashers subalit kinapos sa huling tatlong set upang malasap ang masaklap na kabiguan sa mga iskor na 28-26, 25-22, 22-25, 21-25, 14-16.

Ang kabiguan ay naghulog sa HD Spikers sa 4-2 panalo kartada para sa ikaanim na puwesto sa standings bagaman abot-kamay pa rin ang puwesto ng nasa unahan na limang koponan na Creamline, Choco Mucho at PLDT na kapwa may 6-1 kartada at ang magkasalo sa ikapat at ikalimang puwesto na Petro Gazz at Chery Tiggo na may magkatulad na 5-2 kartada.

Bitbit naman ng Farm Fresh ang 2-4 panalo-talong baraha para sa ikapitong puwesto na malaki pa rin ang tsansa na makipagsikisikan sa pinag-aagawang unang apat na silya sa semifinals kung matitipon nito ang panalo sa huli nitong mga laro kabilang na ang Cignal.

Samantala’y puwersado na din ang NXLed Chameleons na pinamumunuan ni Ivy Lacsina na ipanalo ang natiriang limang laro upang umasa na makipagsiksikan sa labanan sa semifinals habang hangad ng Strong Group na malasap ang pinakaunang panalo nito sa liga matapos malasap ang pang-anim na sunod na kabiguan. (Lito Oredo)