Mariing binatikos ni Senador Raffy Tulfo ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) dahil sa umano’y pagpapabaya ng mga ito para maproteksyunan ang kalikasan.

Ito ang tahasang sinabi ni Tulfo nang simulan ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change ang imbestigasyon sa isyu ng pinatayong resort sa Chocolate Hills sa Bohol, Mt. Apo sa Davao at sa iba pang protected areas sa bansa.

“Ang DENR ang ahensiya ng gobyernong naatasang pangalagaan at bantayan ang ating kalikasan but because of recent events lumilitaw na ang DENR ay isang ahensiya na matatawag kong bantay-salakay, turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtururuan,” pahayag ni Tulfo.

Bago mabunyag ang kalokohan sa pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills sa Bohol, sinabi ni Tulfo na nakatanggap din sila ng maraming sumbong tungkol naman sa paglapastangan sa Mt. Apo National Reserve sa bahagi Digos City, Davao del Sur.

“97 na mga structures doon out of those 97 there are few na na-isyuhan ng ECC but marami pa doon ang hindi pa at patuloy pa rin magpapa-tayo ng instraktura,” ani Tulfo.

Pinuna din ni Tulfo ang DENR sa pagpayag nitong magpatayo ng shipyard sa Bohol kung saan 10 ektarya ng bakawan ang sinira doon. Maliban diyan, binanggit din ng senador ang paglapastangan sa black sand sa Zambales.

Nanindigan naman si Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga na hindi lahat sa DENR, masama at tiwali. Marami pa rin umano ang mabubuting kawani sa kanilang tanggapan na nagpupursige sa pangangalaga ng kalikasan. Pero kailangan daw ng pagbabago at paglilinis sa kanilang hanay at amiyenda sa mga batas at proklamasyon para mas epektibo nilang ¬magampanan ang mandato. (Dindo Matining)