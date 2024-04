Sa patuloy na pagtaas ng temperatura sa bansa, nanawagan si Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III sa gobyerno na gumawa na kaukulang hakbang na ginagawa sa ibang bansa tulad ng United Arab Emirates (UAE) para mapangalagaan ang mga manggagawa sa panahon ng sobrang init.

“The Department of Labor and Employment should work with the private sector in implementing a similar policy. As I said last year, there should be a temporary work break or compulsory rest periods when the heat index reaches a danger level,” sabi ni Pimentel.

Nauna rito, nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ng “danger” level heat in-dex, mula 42 hanggang 51°C sa Metro Manila at iba pang rehiyon.

Dahil dito, inirerekomenda ni Pimentel na ibaba ang heat index threshold sa 40 degrees Celsius, tulad ng ginagawa sa UAE kung saan nagpapatupad ng ‘work break’ kapag sa panahon ng matinding init.

“I am very much concerned about the safety of our workers, especially those working outside directly exposed to the intense heat of the sun, including construction workers among others,” sabi ni Pimentel. (Dindo Matining)