Terry Rozier nagliyab, 8 tres swak vs Knicks

TUMABO si Terry Rozier ng 34 points tampok ang shot clock-beating three 34 seconds na lang at naligtasan ng Miami Heat ang New York Knicks 109-99 Martes ng gabi (Miyerkoles sa Maynila).

Inilista ni Rozier ang highest-scoring game sa Miami sa likod ng walong 3-pointers at lumapit ang Heat (42-33) sa isang sure playoff spot sa East. No. 7 sa conference ang Miami, kalahating laro na lang sa likod ng No. 6 Pacers (43-33).

Nanatili sa No. 5 ang Knicks (44-31).

Mula sa field ay 10 of 15 si Rozier, 8 for 11 sa 3s. Kinailangan lahat ng Miami ang kanyang basket dahil nalusaw ang 16-point lead at kinailangang kumayod nang todo.

“More than anything, this was an introduction to our new players, especially Terry, to Heat-Knicks,” bida ni coach Erik Spoelstra sa kanyang bagong kamador. “This is what these games are – two teams that are very committed to doing tough things, especially on the defensive end.”

Umayuda ng 17 points si Jimmy Butler, may 15 points, 9 rebounds si Bam Adebayo sa Miami.

Sumabay ng 31 points si Donte DiVincenzo, may 24 si Deuce McBride at 20 points, 10 assists si Jalen Brunson pero kinapos ang Knicks. May 19 markers din si Bojan Bogdanovic. (Vladi Eduarte)