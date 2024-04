Iminungkahi ni Presidential Adviser Larry Gadon sa Senado at Kamara de Representantes na isama ang political reforms sa panukalang amiyendahan ang 1987 Constitution.

Sa sulat na ipinadala ni Gadon kina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, hiniling ni Gadon na gawing anim na taon ang termino ng mga kongresista, gobernador, bise gobernador, board member, mayor, vice mayor, at konsehal.

Sinabi ni Gadon na malaking pondo ng gobyerno ang nasasayang dahil sa pagkakaroon ng eleksiyon kada tatlong taon.

“To dispel perceptions of extending incumbent official’s terms, maintain the term limit for the president, vice president, and senators, with no possibility of reelection, and retain existing provisions of succession,” sabi ni Gadon sa sulat.

Nakasaad din sa sulat na ang mas mahabang termino ay para lamang sa mga mahahalal sa 2028 elections. Ang mga nakatatlong termino na sa kasalukuyan ay hindi naman maaaring tumakbo sa 2028 polls.

Sa panayam matapos na personal na isumite ang kanyang sulat sa Office of the Speaker, sinabi ni Gadon na gumagastos ang gobyerno ng P10 bilyon hanggang P12 bilyon kada eleksiyon, pondo na maaaring gugulin na lamang sa pagpaparami ng produksyon ng bigas sa bansa o pagpapatayo ng kinakailangang im-prastraktura gaya ng mga eskuwelahan at ospital. (Billy Begas)