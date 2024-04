APAT ang nasawi habang 57 iba pa ang nasugatan nang yanigin ng magnitude 7.4 na lindol ang Taiwan kahapon nang umaga.

Nagmula ang apat na nasawing biktima sa Hualien County habang ang nasugatang 57 na iba pa mula sa magkakahiwalay na lugar sa Yilan, Taipei, New Taipei, Keelung at Taoyuan ay nahulugan ng mga kagamitan at natumba habang yumayanig ang paligid.

Samantala, dahil sa lindol ay naputol ang supply ng kuryente at nasira ang nasa 26 na gusali sa iba’t ibang lugar sa Taiwan.

Wala namang nasaktang pasahero nang bumagsak ang kisame ng Taoyuan International Airport sa bansa.

Ayon sa Japan Meteorological Agency, naitala ang sentro ng lindol 18 kilometro sa timog ng Hualien o 138 kilometro mula sa Taipei ganap na alas 7:58 nang umaga.

Ilang minuto lang at sinundan ito ng magnitude 6.5 na aftershock. Inaasahang sunod-sunod na aftershock na kasing lakas ng magnitude 7 ang mararanasan sa lugar sa susunod na mga araw.

Samantala, isinara sa trapiko ang ilang bahagi ng highway sa Hualien at central Taiwan dahil sa mga bumagsak na bato.

Nauna ring nag-isyu ang mga karatig na bansa ng Taiwan ng tsunami warning kabilang ang Japan at Pilipinas.

Gayunman, ganap na alas 10:33 nang umaga nang kanselahin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang tsunami warning na inilabas para sa apat na lugar sa Hilagang Luzon bandang alas 8:17 nang umaga.

“Based on available data of our sea level monitoring stations facing the epicentral area, no significant sea level disturbances have been recorded since 07:58 AM up until this cancellation,” ayon sa ahensya.

Lumipas na aniya ang panganib ng posibleng tsunami kaya inalis na ang babala laban dito.

Nauna nang nagbabala ang Phivolcs na posibleng tumama ang tsunami sa Batanes Group of Islands, Cagayan, llocos Norte, at Isabela.

Samantala, kinumpirma ng Manila Economic and Cultural Office (MECO) na walang nasaktang Pinoy sa nangyaring lindol sa Taiwan.

Tiniyak din ni MECO deputy resident representative Alice Visperas na patuloy silang nakamonitor sa kondisyon ng mga Pilipino sa Taiwan.

Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers (DMW) sa mga overseas Filipino worker (OFW) at mga Filipino community pati na rin sa mga government agency, employer at trade association para sa kanilang kalagayan.

Tinatayang nasa mahigit 150,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. (Natalia Antonio, Allan Bergonia)