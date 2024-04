Sold out agad: BINI hiniritan ng second night sa concert 

Ang bongga ng P-pop idol girl group na BINI dahil dalawang oras pa lang ay sold out na agad ang tickets sa first solo concert nila!

Ilang oras bago magsimula ang bentahan ng tickets ay ang haba na ng pila ng mga bibili ng tickets sa Araneta Coliseum ticket office noong Tuesday kaya naman wala pa ngang dalawang oras ay nag-announce na ang BINI sa kanilang socia media accounts na sold out na ang kanilang concert.

“WE’RE OFFICIALLY SOLD OUT IN LESS THAN 2 HOURS!!! #BINIverse_TheFirstSoloConcert will be a blast for sure with all the BLOOMs and the Nation’s Girl Group @BINI_ph gathered in a musical haven,” post nila.

Marami ang natuwa sa bilis ng pagkaubos ng tickets, pero marami rin ang nalungkot dahil marami pa ang gustong makanood ng concert ng Nation’s Girl Group.

Ilan nga sa BLOOMS, tawag sa fans ng BINI, ang nag-request ng repeat or day two ng concert at mayroon ding nag-request na i-move sa mas malaking venue gaya ng Araneta Coliseum ang nasabing concert kaya naman nag-trending agad sa X (dating Twitter) ang #WeWantBINIverseInAraneta.

True nga naman na deserve ng grupo na mag-perform sa mas malaking venue dahil sa phenomenal success na nakamit ng Kapamilya P-pop girl group at kaya rin nilang maluno ang Araneta Coliseum, ‘noh?!

Sa ngayon nga ay may 6.1M plays na sa YouTube Music ang song nila na ‘Pantropiko’ at sila na rin ang Most Streamed P-pop Idol Group at Most Stramed OPM Female Artist sa Spotify.

Bonggels! (Byx Almacen)