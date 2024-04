Sarah Lahbati tinanggi lalaking kasama sa Hong Kong

All-smiles ang aktres na si Sarah Lahbati sa advance screening at grand media conference ng ‘Carlo J. Caparas’ Lumuhod Ka Sa Lupa’.

Ang nasabing afternoon teleserye ng TV5, Studio Viva, at Sari Sari ay ang kanyang comeback project after ng ilang taon.

Sa nasabing event ay tinanong siya ng entertainment media sa kanyang viral photo kasama ang isang lalaki sa Hong Kong.

“I went to Hong Kong to experience and see Art Basel. It’s always been a dream of mine to check it out and I was… I’m happy that I was able to go and that photo circulating around is my friend I visited in Hong Kong and met up with different friends,” pahayag nya.

Nilinaw rin niya na single siya ngayon.

“I am single. Let me repeat that I am single,” sey niya.

Hindi raw maiiwasan magkaroon ng spekulasyon pero hindi raw siya bothered.

“It’s okay to speculate because again I’m single and it’s part of this whole new thing,” paliwanag niya.

Samantala, kapareha niya sa ‘Lumuhod Ka sa Lupa’ ang bagong action star na si Kiko Estrada.

Mapapanood ito simula sa April 8, tuwing 2:30pm, mula Lunes hanggang Biyernes sa TV5.

Exciting!