Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-82 Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans’ Week, magbibigay ang pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) ng isang linggong libreng sakay sa tren para sa mga beterano at isa nilang kasama simula bukas, Abril 5 hanggang 11.

Ayon kay Department of Transportation (DOTr) Assistant Secretary for Railways at MRT-3 Officer-in-Charge Jorjette B. Aquino, nakikiisa ang ahensya sa pagdiriwang ng okasyon para sa mga beterano kaya naglaan sila ng libreng sakay bilang pasasalamat at pagtanaw sa kanilang ginawa para sa bansa.

“Kinikilala po ng MRT-3 ang mahalagang kontribusyon sa ating lipunan ng lahat ng mga beterano ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Kaya naman po bilang tugon sa kahilingan ng Department of National Defense (DND), nais natin pagpugayan at pasalamatan ang ating mga beterano kahit sa simpleng paraan. Ito po ay ang paghahandog ng libreng sakay sa loob ng isang linggo para sa kanila at isa nilang companion,” ayon kay Aquino.

Kailangan lang nilang magpakita ng ID mula sa Philippine Veterans Affairs Office (PVAO) sa security personnel ng mga istasyon para sa kanilang libreng sakay kahit na anong oras sa panahon ng biyahe ng tren. (Vick Aquino)