Nika Juris Nicolas kakatawanin ‘Pinas sa World Cadet chessfest

NAKATAKDANG katawanin ni National Master (NM) Nika Juris Nicolas ang Pilipinas sa magaganap na World Cadet Rapid & Blitz Championships na lalaruin sa Abril 25 hanggang 29 sa Durres, Albania.

Ang 11-taong gulang na si Nicolas ang pinakabatang National Master, nakaraan lamang ay tumanggap ito ng sertipiko at medalya mula kay National Chess Federation of the Philippines (NCFP) CEO/FST GM Jayson Gonzales.

Noong nakaraang taon nasikwat ni Nicolas ang NM title mula sa NCFP.

Nagsimulang mahilig si Nicolas sa chess noong pandemic, naglalaro siya sa online, noong una ay inaakala ng kanyang magulang na past time lang niya ang paglaro hanggang sa nag-uuwi na ito ng medalya at trophies sa mga sinalihang tournaments.

Hindi rin inaasahan ng mga magulang ni Nicolas ang mabilis na pag-unlad sa paglalaro niya ng chess.

“Our family was surprised, medyo nabago buhay namin because of her tournaments,” saad ng magulang ni Nicolas na si Atty. Nikki de Vega.

Sa maikling panahon, si Nicolas ay naging Pasig City athlete scholar, National Youth champion, Asian Youth medalist, Eastern Asia silver medalist, Woman Candidate FIDE Master, Batang Pinoy champion at Woman National Master.

Para kay Nicolas, upang mas maging matagumpay ay dapat aniya mag-train nang mabuti upang maabot ang pangarap sa buhay.

“Ang goal ko ay mag-train harder para next time matalo ko sila,” ani Nicolas. (Elech Dawa)