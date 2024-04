National Barangay Day ng TVJ pangkabog kay Vice Ganda

Isang malaking selebrasyon ang itatapat ng ‘Eat Bulaga’ sa bonggang birthday celebration ni Vice Ganda sa ‘It’s Showtime’ ngayong Sabado.

May kumalat na balita na diumano’y tatapatan ng birthday ni Vic Sotto ang pagdiriwang ng Madlang People ng kaarawan ni Meme Vice at ang unang araw ng pag-ere ng Kapamilya noontime show sa Channel 7.

Pero sa live episode ng ‘EB’ ngayong Miyerkoles ay inanunsiyo na nila na magse-celebrate sila ng National Barangay Day sa April 6 at ito nga ang itatapat ng noontime show nina Tito Sotto, Joey de Leon, at Bossing Vic sa double celebration ng ‘It’s Showtime’.

Base sa kuwento ng Dabarkads hosts, special daw at malaking event ang ise-celebrate nila sa Sabado na dapat abangan ng mga team bahay at team online.

Muli na namang nabuhay ang mainit na labanan ng mga noontime show, ha!

Ang tanong — alin sa dalawang show ang aangat ng bonggang-bongga sa rating game?

For sure, pabonggahan ng production numbers at pamimigay ng prizes sa mga avid viewers nila ang dalawang noontime show.

So sama-sama nating tutukan ang Kapatid at ang Kapamilya/Kapuso noontime shows dahil ang viewers nga ang panalo sa pabonggahan ng ‘Eat Bulaga’ at ‘It’s Showtime’, ‘noh?!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)