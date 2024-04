Misis ni Scottie Thompson nagsilang ng 2nd baby nila

NADOBLE ang kasiyahan ni Barangay Ginebra guard at dating PBA Most Valuable Player (MVP) Scottie Thompson at asawa na si Jinky matapos na malusog na maisilang ang pangalawa nitong anak, Martes.

“Say hello to the world SCHYLER AUSTIN THOMPSON Kuya Aster is so happy to finally meet you!,” post ni Thompson na may mga litrato habang kasama ang kanyang asawa at panganay na anak pati na ang bagong silang nitong bunso.

“Thank you Lord for blessing us another bundle of joy. Thank you Lord for giving us such a loving and caring wife and a mother! To my wife, Thank you for all of your sacrifice. I see all of your pain, struggles and swing of your emotions but you still manage na intindihin ako sa lahat ng mga shortcomings ko,” sabi pa ng Gilas Pilipinas mainstay.

“Thank you for everything my love! I promise na mas iintindihin kita specially this post-partum period mo. I promise to care of you at babies natin habang nagrerecover ka! We love you so much mommy!! Jinky Thompson,” sabi pa ni Thompson.

Kasalukuyang hindi nakapaglalaro si Thompson at wala sa aktibong roster ng Gin Kings dahil sa pinsala sa likod.

Dahil dito ay pansamantalang mayroon itong oras para tulungan ang asawang si Jinky para agad na magpagaling at magpalakas pagkatapos nitong manganak.

Ikinasal si Thompson kay Jinky noong Hunyo 2021, kahit na hindi kinumpirma ng basketball player hanggang Oktubre ng taong iyon. Tinanggap nila ang kanilang panganay, si Scot Alystair, noong Mayo 2023. (Lito Oredo)