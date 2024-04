Nakahanda ang gobyerno para asistehan at suportahan ang mga Pilipino sa Taiwan kasunod ng 7.4 magnitude na yumanig sa ilang bahagi ng Taiwan nitong Miyerkoles nang umaga.

Sa kanyang X post, sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na nakahanda ang tulong ng gobyerno sa mga Pilipino sa Taiwan sa panahon ng dinaranas na pagsubok.

“We stand ready to assist and support our fellow Filipinos in Taiwan in any way possible during this difficult period,” anang pangulo.

Nagpaabot din ng simpatiya si Pangulong Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Taiwan habang hinaharap ang epekto ng malakas na lindol.

Tiniyak ng presidente na kumikilos ang Department of Migrant Workers (DMW) para masiguro ang kaligtasan ng mahigit 159,000 na mga Pili-pinong kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan sa Taiwan.

“Rest assured, our Department of Migrant Workers is diligently ensuring the safety of the 159,480 Filipinos currently residing in Taiwan,” dagdag ng Pangulo.

Batay sa report ng Manila Economic and Cultural Office (MECO), walang naitalang nasaktan o naapektuhang mga Pilipino sa naganap na ma-lakas na lindol.

Sinabi ni MECO Chairman Silvestre Bello III na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang tanggapan sa mga Filipino community at mga asosasyon sa Taiwan para matukoy kung may mga Pinoy na mangailangan ng pag-alalay at tulong. (Aileen Taliping)