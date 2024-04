Si dating Senate President Manny Villar pa rin ang pinakamayaman sa Pilipinas sa net worth nitong $11 bilyon o higit P621 bilyon, ayon sa Forbes magazine.

Ang 74-taong gulang na dating mambabatas na nasa 190 puwesto sa buong mundo ay chairman ng property developer Vista Land & Lifescapes na pinapatakbo ng anak nitong si Manuel Paolo.

Ang pinakamalaking ari-arian ni Villar ay ang Golden MV Holdings (dating Golden Bria), na developer ng mga mass housing project at memorial park at mayroon pang apat na listed entities tulad ng mga Vistamall, home improvement chain na AllHome, supermarket chain na AllDay Marts at Premiere Island Power REIT.

Binanggit din ng Forbes ang investment ni Villar sa AllTV at ang plano nitong magtayo ng casino at theme park sa katimugang bahagi ng Metro Manila.

Nasa ikalawang puwesto naman ang negosyanteng si Enrique Razon sa net worth na $10 bilyon o higit P564 bilyon. Siya ang chairman ng ports op-erator na International Container Terminal Services (ICTSI) at Bloomberry Resorts na siyang nagpapatakbo ng Solaire Resort and Casino.

Nasa ikatlong puwesto naman ang presidente at vice chairman ng San Miguel Corp. na si Ramon Ang na may $3.5 bilyong net worth o P197 bilyon.