Ngayong summer time na, maiinit ang pinaguusapan ng mgatao. Kung gaano kainit ang panahon, gaano umiinit ang mgabagay bagay. Lalo na kung naiwan ito nakabilad sa initan. Isa nadito ang tubig. Kahit walang heater ay umiinit ang tubig dahil sainit ng mga tubong dinadaanan nito. Masama ba ang mainit natubig?

Sa totoo lang, gusto natin ng mainit na tubig, lalo na sa pang kape natin tuwing umaga. Kung minsan ay kumukulo pa nga ito. Ang kagandahan nang pinakuluang tubig ay makakasiguro tayona ligtas sa mikrobyo at bakterya ang iinumin natin, lalo na kunghindi sigurado o kadudaduda ang pinanggalingan nito. Ang pagpapakulo ng tubig ay kinakailangang umabot kahit ng isangminuto ay sapat na. Ilagay sa malinis na lalagyan, palamigin atitabi para magamit.

Ngunit iba ito sa tubig na naiwan sa init ng araw, lalo na kung saloob ng sasakyan na nakabilad sa arawan. Kadalasan ang plastic na pinaglalagyan ay mayroong kemikal na polyethelyn napwedeng bumigay, matunaw, at kasama ng mga additives nitoay mahalo sa tubig. Maaaring magkaroon ng iba’t ibangkaramdaman na maaapektuhan ang iba’t ibang bahagi ng katawan, kasama ang mga hormones at posibilidad namagkaroon ng kanser. Mayroong tinatawag na high densitypolyethylene o HDPE na hindi basta basta natutunaw. Ito ay safe naman at kadalasan makikita pa nga sa mga lalagyan ng madaming inumin at pagkain. Ngunit kung hindi nakakasiguroay huwag na lang inumin ang tubig. Pag nagkataon pa ay nagiiba na ang kulay nito at nagkakaroon ng lasa.

Hindi lang ang kalidad ng lalagyan ang maaaring magkaroon ngsanhi ng problema. Kung nabuksan na ang lalagyan o plasticbottle, pwedeng magkaroon ng mikrobyo o bakterya na masmagbibigay ng impeksyon at karamadaman. Pati na kungreusable ang lalagyan at matagal na hindi na linis. Sa init ngpaligid, mas mabilis dumami at kumalat ang mikrobyo, kayanagkakaroon madalas ng problema sa tyan at bituka o gastroenteritis. Kasama na sa sintomas ang pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae. Hindi naman agad mayroong mikrobyoang tubig, ngunit mas madalas nanggagaling ito sa ating bibig sapaginom natin dito at yun ang dumadami.

Sa init kinakailangan na well hydrated tayo. Pero pinakamainamay kung kailanganin magisip at magdududa, huwag na langinumin ang tubig. Naka imbes na umayos ang katawan natin ay mapasama tayo. Huwag na lang maging pilosospo kung sakalingwala nang ibang makita at yun lang ang tubig ay pwede nanginumin. Survival ang pakay nito at ibang suapan na yon. Maaaring sa susunod na mga artikulo ay talakayin natin yon.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.