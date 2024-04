Lola, nene pisak sa oil tanker, tsekot

KAPWA pisak ang isang 60-anyos na lola at apat na taong gulang na batang babae nang magulungan ang mga ito ng fuel tanker at kotse sa magkakahiwalay na lugar sa Cavite at Laguna noong Martes.

Wala nang buhay ang biktima na si Lerma Guttieres, biyuda at residente sa Gen. Trias Drive, Barangay Tejeros Convention, Rosario, Cavite nang dumating ang mga rumespondeng tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) rescue unit ng Rosario, Cavite.

Sa ulat, binabagtas ni alyas Michael, 39 anyos, tubong Zamboanga del Norte at residente sa Pag-asa 3, Imus, Cavite lulan ng isang Isuzu truck fuel tanker na may conduction sticker na D3 P735 ang kahabaan ng Gen. Trias Drive sa Barangay Tejeros Convention sa Rosario, Cavite patungo sa direksyon ng Petron Depot bandang ala 1:50 nang tanghali nang nagulungan nito ang biktima habang tumatawid.

Pumailalim ang biktima sa truck na nagresulta sa agaran nitong kamatayan.

Samantala, dumaraan ang Toyota Wigo na minamaneho ni alyas Gregory sa loob ng Umali Subd. sa Barangay Malake sa Los Baños, Laguna nang biglang tumawid ang biktimang si Istana Joy Javier bandang alas 3:30 nang tanghali.

Hindi na ito naprenuhan ng driver at nasagasaan.

Sinugod ang bata sa St. Jude Hospital sa Los Baño pero idineklara itong dead on arrival ng doktor dahil sa mga tinamo nitong pinsala sa katawan.

Kinustodiya ng pulisya ang dalawang driver habang patuloy ang imbestigasyon sa mga kaso.(Gene Adsuara/Ronilo Dagos)