Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo sa buong mundo, nanawagan ang isang grupo sa pamahalaan na paigtingin pa ang mga hakbang para maabot ang pagiging fuel self-sufficiency ng bansa.

Ito’y sa pamamagitan ng pananaliksik at pagpapaunlad ng lahat ng posibleng pagkukunan ng langis tulad ng pagpapalawak ng renewable energy sources at natural gas mula sa ilang lugar tulad sa West Philippine Sea.

Ayon kay BenCyrus Ellorin, convenor ng Pinoy Aksyon for Governance and the Environment, sa kabila ng demand at hirap ng pagkuha ng suplay ng langis…hindi na kailangan pa maghanap mg pagkukunan nito kung saan abot kamay ng bansa ang timatawag na Fuel sovereignty.

Aniya, kinakailangan lamang manindigan ang pamahalaan sa karapatan nito sa West Philippine Sea na maaaring pagkukunan ng suplay ng langis at pigilan ang China sa panghihimasok sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea.

Giit pa ng grupo, mananatili malakas ang demand ng langis pero hindi ito pangmatagalan kung saan mas lalo pang tataas ang pangangailangam nito sa bansa sa mga susunod na taon.

Dagdag pa ni Ellorin, nagamat nakatutol may malawak na pagkukunan ng langis sa West Philippine Sea, marami pa rin posibleng magamit bilang renewable energy ang bansa tulad solar, wind, hydro, biomass at tidal power sources na hindi naman apektado sa isyu ng geopolitics.