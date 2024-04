Labanan ang pananakot

Sa mga nagdaang taon, ang relasyon ng Pilipinas at China ay patuloy na nagbabago, lalo na sa usapin ng mga inaangkin nilang teritorya.

Ang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea ay hindi lamang nagdudulot ng tensyon sa rehiyon kundi pati na rin sa buong mundo. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, napapanahon na higit na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno kung paano natin lalabanan ang pang-aapi ng China at paano nila ipagtatanggol ang soberenya ng bansa.

Naglabas ng matapang na pahayag si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa pangangailangan ng bansa na kumilos laban sa mga mapanganib na galaw ng China sa West Philippine Sea. Binigyang-diin niya ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito, at inihayag ang kanyang kagustuhang kumilos upang protektahan ang mga interes ng bansa.

Ang mga hakbang ng China, tulad ng pagtatayo ng mga istraktura sa mga inaangking teritoryo at ang pagpapalakas ng militar sa lugar, ay malinaw na paglabag sa karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Sa kabila ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na nagpapawalang-bisa sa mga pag-aangkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas, patuloy pa rin sila sa pagpapalakas ng kanilang kontrol sa rehiyon.

Sa pagpapakita ng ganitong pang-aapi, mahalaga para sa gobyerno ng Pilipinas na magpatibay ng kanilang posisyon at kumilos upang ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Una sa lahat, dapat talaga nating ipakita na maraming mga ibang bansa ang pumapanig sa ipinaglalaban ng Pilipinas upang lumakas ang boses natin laban sa China. Sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos, mas maaaring huminahon ang China at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon.

Bukod dito, mahalaga rin para sa Pilipinas na patuloy na ipakita ang pagpapalakas ng kakayahan sa depensa. Sa pamamagitan nito, mas maaaring mapigilan ang anumang agresibong hakbang ng China at mapanatili ang integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ngunit, ang mga hakbang na ito ay hindi nangangahulugan nito na sinusukuan na natin ang diplomasya at mapayapang paraan ng pag-uusap upang masolusyunan ang mga isyu ng teritoryo. Hindi rin natin nais mapalala ang tension sa rehiyon. Ang ipinararating nating mensahe ay ang determinasyon ng ating bansa at ang kahandaan natin sa anumang maaring mangyari.

Hindi rin dapat kalimutan ang papel ng mamamayan sa pagtutulak ng kanilang gobyerno na kumilos laban sa pang-aapi ng China. Dapat patuloy na magkaroon ng malawakang edukasyon at kampanya upang maipaliwanag sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng isyu sa West Philippine Sea at ang kanilang papel sa pagtatanggol ng soberenya ng bansa. Maaring nakukulangan ang iba sa tugon ng ating pamahalaan sa ngayon. Para sa akin, higit na mabuti at malayo na ang ating narating kung ihahambing sa kadalasang patalong tugon ng dating pangulo.

Sa huli, ang pagtugon ng Pilipinas sa isyu ng teritoryo laban sa China ay dapat na magmula sa pagmamalasakit sa interes ng bansa at sa kapakanan ng mamamayan. Hindi dapat tayo pumayag sa anumang uri ng pang-aapi at pananakot mula sa anumang bansa, lalo na mula sa isang kapitbahay na nagsasabing kaibigan sila.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.