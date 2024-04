Kim Chiu, Janella Salvador pinagsasabong

Kaloka lang na ginagawan ng isyu sina Janella Salvador at Kim Chiu!

Kasi nga, sa guesting ni Janella sa ‘It’s Showtime’ ay humirit si Kim, o binasa niya ang spiel na, “Sample naman Janella sa bago mong song!”

Pero ang sagot ni Janella na nakangiti, “Medyo paos ako today! Kayo na lang!”

“Pakinggan na lang namin!” sagot naman ni Kim.

Maririnig din ang boses ni Darren Espanto na tila hinikayat na lang niya si Janella na sa susunod ay mag-promote na lang ng kanta sa kanilang show.

At ‘yun nga, nairita na ang mga fan ni Kim. Heto nga ang chika nila:

“Ang mali niya ay sinabi niya na ‘kayo na lang’. Ano `yun? Malay ba nila sa kanta mo. Puwede naman talagang tumanggi, ‘wag lang pabalang. Hindi naman siya pinilit. The hosts took it well. Pero hindi ‘yan makakalagpas kay Vice Ganda.”

“Medyo pangit kasi pagkaka-deliver nang pag-refuse niya, eh. Wala naman masama tumanggi magsampol, but in a good way naman. Wala man lang pa-sorry na medyo paos siya.”

“Parang mali kasi na may ‘kayo na lang’ sa sinabi niya. Okey lang sana na paos ako now, next time na lang.”

“Magpu-promote ka, tapos kayo na lang. She could have said it differently. Sige, kayo na lang. Hahahaha.”

“Kaya pala parang imbyerna rin si Vice, ha!”

“What do you mean sa ‘kayo na lang?’ Malay ba nila sa kanta mo.”

At siyempre, hindi rin pumayag ang mga fan ni Janella na magmukhang kontrabida o inapi niya si Kim, kaya heto rin ang kontra talak nila:

“Grabe mga fans ni Kim, utak talangka.”

“Si Kim nga ang nag-react negatively. Hindi siya sanay na host siya. Siya dapat ang nag-adjust since main host siya, pero pinatulan pa niya.”

“A comment taken out of context. Janella was simply referring to the segment right before theirs. Janella was just trying to joke around with them, pero ginawang issue agad.”

“Walang masama kung tumanggi si Janella. Eh kung masakit talaga ang lalamunan niya, ha!”

“Not a big deal, cute nga eh!”

“Ang dami niyong issue kay Janella.”

“Walang mali. Ginawa lang big deal ng mga haters ni Janella.”

“Ang sensitive ng mga fans ni Kim. Wala namang masama sa sinabi ni Janella.”

Kaloka!