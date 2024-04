KC Concepcion pinuri sa bonding kina Garie, Samantha

Ang daming masaya sa bonding ni KC Concepcion sa mga kapatid niya kay Gabby Concepcion.

Aliw na aliw ang mga faney sa bonding niya kina Garie at Samantha, at sa iba pang kaibigan.

Sabi nga nila, ibang-iba raw ang energy ni KC kapag kasama ang mga kapatid niya kay Gabby.

Na pinapatunayan talaga ni KC na ‘ate’ talaga siya, at mahal niya ang mga kapatid niya, kahit magkakaiba ang kanilang mga ina.

Pero siyempre, may mga faney pa rin na hahanap at hahanap ng anggulo.

Hirit nila, kelan naman daw ang bonding niya sa mga kapatid niya kay Sharon Cuneta, sina Frankie at Miel?

Pero, buti na lang at agad-agad ding humirit ang mga mapagmahal na faney ni KC.

“Ang positive ng post, huwag nang haluan ng nega.”

“Ang judgmental ng iba, hindi lang kasama ang iba, iniintriga agad. Ang toxic niyo, ha!”

“Ang iba, nagki-create na naman ng issue.”

“Hindi mandatory na ipakita ni KC ang bonding niya sa iba niyang kapatid.”

“Beautiful Concepcion siblings. Gabby’s pleasant atmosphere is so welcoming for KC & Garie. Love it!”

“KC is indeed a beautiful soul! She’s the bridge between her father and his other daughters.”

“Just a chill happy blended family! Life is short I’m glad to see you are enjoying the gift of ‘family’ and doing fun things together. Everything is a matter of perspective and discernment, family is a gift if we treat it as such. Happiness and peace is a conscious choice.”

Well, iba talaga ang social media, lahat may kahulugan. Buti na lang, may off or limited na rin sa mga comment, kaya napipigilan ang iba na magsalita pa ng mas masakit, ha!

Pero wish din ng marami, at abang-abang sila, next time ay ang bonding naman ni KC kina Frankie at Miel ang makita nila. (Dondon Sermino)