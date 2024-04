Kahit walang Kathryn: Daniel Padilla may bagong endorsement

Nag-post si Karla Estrada sa social media ng picture ng anak niyang si Daniel Padilla.

May nakalagay na, “Congratulations Anak! Soon!” with praying and clapping hands emoji ang picture na iyon ni Daniel.

Caption pa ni Karla, “To GOD be the glory! Thank you (with praying hands emoji).”

Hindi sinabi ni Karla kung ano ang dahilan kung bakit kinongratulate niya ang anak, pero sapat na iyon para magkomento ang mga kakilala ng host ng ‘Face2Face’.

Simpleng red heart emoji ang komento ni Vina Morales at clappings hands emoji na may kasamang “Wohoo” naman ang sinabi ni DJ JhaiHo.

Si Donita Rose naman ay nagsabing, “I don’t know what we’re celebrating yet but congrats!!!”

Limited lang ang comment section ng Instagram ni Karla kaya ang fans ni Daniel ay hindi makapagtanong kung ano ba ang post na iyon ng Queen Mother?

Siyempre, wala ring makapag-comment na bashers, ha!

Pero nag-message kami kay Karla kung ano ba talaga ang post niyang iyon tungkol sa anak.

Hindi naman kami binitin ng nanay ni Daniel.

Sabi ko kasi kay Karla, “Naku, nagkakagulo na ang supporters ni Daniel sa post mo.

“Marami ang natuwa!”

Sagot naman ni Karla, “Lapit na (with praying hands emoji). New endorsement.”

Aba, bongga!

Good news nga iyon.

Yes, lalo na at maraming mga walang magawa sa buhay na palaging iniintriga si Daniel na nawalan na raw ng endorsement dahil hindi na ka-love team ng binata si Kathryn Bernardo.

At least, bukod nga sa ibang endorsements ni Daniel na nag-renew na, may bago pang padating, ha!

At least, good news iyon.

Tiyak na mapapahiya ang mga intrigero’t intrigera, ‘noh?!

At least, kahit hiwalay na sila ni Kathryn ay may bagong endorsement si Daniel, ha!

‘Yun na!