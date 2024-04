Kaduda-duda! Kathryn Bernardo, Alden Richards kilos magdyowa

Nasorpresa si Kathryn Bernardo sa pagdating ni Alden Richards sa intimate post birthday celebration niya nitong Martes.

Kumakain na kasi si Kathryn kasama ang fashion designer na si Mark Bumgarner, ang magkapatid na stylist niyang sina Boop at Kimi Yap, at iba pang mga kaibigan nang biglang pumasok sa venue si Alden na may bitbit pang malaking bouquet of flowers at gift.

Napatili ang mga guest maging ang birthday girl sa pagdating ng Kapuso aktor.

Bongga ang naging grand entrance ni Alden kasi habang nagdi-dinner ang lahat ay biglang bumukas ang pinto ng venue at pumasok nga ang Kapuso actor. Tinginan ang lahat sa kanya. Center of attraction talaga!

Agad namang tumayo si Kath, sinalubong si Alden, nakipagbeso, at tinanggap ang bitbit na bulaklak at regalo ni Alden.

Aminado ang ilang guest sa party na kinilig sila nang biglang sumulpot ang aktor. Masaya ang lahat ng bisita habang pinapanood ang KathDen na nagchichikahan.

Actually, maski ang Asia’s Phenomenal Superstar ay walang kaalam-alam na may pa-surprise birthday party sa kanya ang pamilya niya, mga kaibigan, at ang glam team niya. Ang stylist niyang si Boop ang pasimuno ng nasabing post birthday celebration for Kath.

Akala ni Kath ay may pictorial siyang gagawin sa pag-aari niyang studio sa Quezon City, ang TGIS Studio by KCMB.

Muntik pa ngang pumalpak ang nasabing pa-surprise party. Na-‘wow mali’ ang mga guest sa loob ng studio, may nag-signal kasi na dumating na raw si Kathryn. Kaya nag-ready na ang lahat. Pagbukas ng pinto, agad na binuksan ang mga party poppers, sumabog ang confetti sa taong nagbukas ng pinto sabay awit ng lahat ng happy birthday song, pero hindi pala iyon si Kath. Si Lulu pala iyon, ang assistant stylist ng aktres.

Muli na namang nagsigawan ng “Happy Birthday” ang mga guest nang pumasok sa studio ang nanay ni Kath na si Min Bernardo, pero inawat nito agad ang mga guest para hindi sila mabuko ng aktres dahil kasunod niya ito. Agad isinara ni Mommy Min ang pinto ng studio.

Hindi naman nabigo ang mga nag-organize ng party dahil na-shookt pa rin ang birthday celebrator nang pumasok ito sa venue. Buti na lang may isa pang natirang party popper kaya may nagamit pa sila nang pumasok si Kath.

All white ang theme ng party, puro white ang mga balloons, candles, flowers, pati tables.

Si Chef Florabel Yatco ang nag-cater ng pagkain at si Gideon Hermosa ang nag-style ng venue kaya super bongga.

Nag-trending ang nasabing intimate event dahil sa pagdating ni Alden. Maraming netizen ang kinilig sa ginawang gesture na iyon ng aktor. Trending din ‘yung video na makikitang nakatayo sa mobile bar ang KathDen. Nakaakbay ang aktor kay Kath habang nagse-selfie.

Maya-maya pa ay dumating ang ilang kaibigan at nag-request ng photo nila together. Doon na niyakap ni Alden si Kathryn, magkadikit ang mga mukha nila habang nakalapat naman ang kamay ng aktres sa ibabaw ng dibdib ng aktor. Super sweet ng dalawa habang nag-uusap.

Nakakaduda nga raw ang mga kilos nina Kathryn, Alden. Baka magdyowa na raw ang dalawa. Kaloka

Komento ng netizens, mukhang consistent daw sa panliligaw si Richard Faulkerson Jr (real name ng aktor) dahil mula sa El Nido, Palawan hanggang sa intimate post birthday celebration ni Kath ay present ito kahit super busy, ha!

Nakipagchikahan din ang aktor sa pamilya ni Kath na present din ng gabing iyon. Close naman si Alden kay Mommy Min Bernardo kaya panatag ang loob nito sa Bernardo family.

Kaabang-abang ang mga susunod na kabanata sa KathDen.

Buhay na buhay ang supporters nila. Nag-iingay sa social media ang KathDen fans. Excited na nga sila sa mga susunod na projects ng mga idolo at sana nga raw pati na rin sa totoong buhay ay sila na rin talaga.

May ganun?