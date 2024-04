Ice Seguerra happy kahit bagsak sa UPCAT

Nakakaaliw ang kuwentong UPCAT ni Ice Seguerra!

Ang UPCAT ay ang University of the Philippines College Admission Test, na kailangan mong pagdaanan para makapasok, makapag-aral sa UP (University of the Philippines).

At naikuwento nga ni Ice ang karanasan niya noon, na binalak nga rin niyang mag-aral sa UP.

Pero, heto nga ang nangyari:

“Bilang isang taong may dyscalculia, pagdating sa math part ng exam, wala akong nasagutan ni isa. Kaya drinowingan ko na lang ‘yung papel ko para magmukhang busy ako. Eh right minus wrong.

“Hindi ko na kailangan hintayin ang results para malaman kung nakapasa ako.

“Pero dahil sa UPCAT, dito nagsimula ang ugnayan namin ng isang napakagandang babae. Dati, ka MU (mutual understanding) ko lang siya. Ngayon asawa ko na, ‘di ba Liza Diño-Seguerra?

“Kaya kahat bagsak sa exam, panalo pa rin sa buhay!”

Oh, bongga, ‘di ba?

Sabi nga ng mga fan, ang mas importante ngayon ay pasadong-pasado siya sa puso ni Liza. (Dondon Sermino)