Donny Pangilinan, Belle Mariano ipagsisigawang sila na?

Maagang nagpakilig ng fans sina Donny Pangilinan at Belle Mariano noong Martes ng umaga.

May mga ayudang magkaibang photos kasin ang magka-love team sa kani-kanilang Instagram stories.

Goofy and wacky photo nilang dalawa na nasa loob ng plane ang pinost ni Donny sa kanyang IG.

Naunang mag-post ang aktor, then after 2 minutes ay nag-post na rin si Belle ng picture nila ng binata habang nasa hagdan naman sila ng plane.

Super kilig ang DonBelle Bubblies (tawag sa fans ng love team) at agad ngang nag-trending ang photos nina Donny, Belle.

Halatang na-miss ng dalawa ang isa’t isa dahil sa Holy Week break. Kakauwi lang ni Belle from Tokyo, Japan vacation with her friends. Family vacation naman ang ginawa ni Donny sa isang beach resort in Bagalangit sa Mabini, Batangas.

Sey nga ng isang fan, “Ang galing ng time management nila no? After families and friends, ngayon for them naman. Enjoy your trip.”

Sari-saring speculations ang mababasa sa X tungkol sa biyaheng iyon ng DonBelle. Lahat aybmay opinyon sa simpleng IG posts ng kanilang mga idolo.

“Bingo and Ling san kayo punta? Bumabawi kayo dahil binitin nyo kami sa last episode ng CBML? Keep safe love birds. Wag kalimutan ang ayuda!”

“They posted (which is rare!) so this could be another destination shoot for ‘Can’t Buy Me Love’.”

“Private ganap ba yan? Pero nag post kayo? Nagbago na ba kayo Donny, Belle? Ipagsisigawan na ba ninyo sa world na kayo na talaga? Nalilito na ako.”

“Baka nga work related! Hindi naman sila nagpopost ng vacation photo nila together.”

“Medyo maliit ang plane, for sure papuntang island ang love birds.”

May hinala rin ang ilang netizens na papuntang Batanes ang dalawa para sa taping ng Kapamilya Primetime Bida series nila.

Matapos ngang mag-trending ang mga eksena nila sa Atok, Benguet ay mukhang papakiligin na naman nina Donny at Belle ang avid viewers ng kanilang teleserye sa another local tourist destination.

Biglang dumami nga raw ang mga turista sa Northern Blossom Flower Farm dahil nakita ng mga tao ang ganda nito sa mga eksena ng BingLing sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Para nga raw local tourist ambassadors ang DonBelle. Sumisikat ang mga locations ng serye nila, ha. Kahit nga ‘yung mga lugar sa Binondo, Manila kung saan sila nagte-taping ay pinupuntahan.

Isa-isang hinahanap at pinupuntahan ng viewers ang mga lugar na ginagamit sa mga eksena ng pinag-uusapang serye.

Kaya abangers ang fans sa mga susunod na ayuda ng DonBelle. Sana nga raw ay sipagin ang dalawa sa pagpo-post ng photos nila together.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)