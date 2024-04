Dennis Padilla pinasaya ng anak na si Leon Barretto

Twenty one years old na nitong Martes (April 2) ang anak nina Dennis Padilla, Marjorie Barretto na si Leon Barretto.

Dinaan ni Dennis sa kanyang social media account ang pagbati sa kanyang anak.

Sa isang frame ay may picture si Dennis na may hawak ng papel kung saan nakasulat ang pagbati niya sa kaarawan ng anak.

Kasama rin sa frame na iyon ang old picture nilang mag-ama, noong bata pa si Leon.

Caption ni Dennis sa post, “Dear Leon… Happy birthday anak!! Love you… Hope to see you soon @genepadillaaaa @jenny_ontheblock @dianegbalmes @Cluweezyyyy ©katkawaiii @gelinebaldivia.”

Sinamahan ni Dennis ng mga emoji na praying hands, cake, at red heart ang post niyang iyon.

Nag-reply naman si Leon ng, “Thank you Papa,” na may kasamang smiling face at praying hands emojis.

Ikinasaya ng netizens ang reply na iyon ni Leon sa post ng ama.

May mga taga-showbiz rin kaming nakausap na nagsabing napasaya ni Leon si Dennis sa pag-reply niya sa post na iyon.

Nakaka-happy nga raw talaga.

‘Yun naman kasi ang tama, ha!

Siguro naman ay hindi na sasawsaw ang mga basher sa ginawang iyon ni Leon, ‘noh?!

‘Yun na! (Jun Lalin)